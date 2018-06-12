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رئيس جامعة القاهرة يلتقي سفير كازاخستان لبحث التعاون في المجالات التعليمية

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 02:55 م
رئيس جامعة القاهرة يلتقي سفير كازاخستان لبحث التعاون في المجالات التعليمية
جانب من اللقاء
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اية حمروشي
 

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه اليوم الثلاثاء 12 يونية الجاري، أرمان ايسا جالييف، سفير دولة كازاخستان بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات في دولة كازاخستان.


وأعرب "الخشت" عن ترحيب جامعة القاهرة بالتعاون مع دولة كازاخستان في المجالات التعليمية والتبادل الثقافي، مؤكداً علي عمق العلاقات التي تربط بين مصر وكازاخستان.


وأكد سفير دولة كازاخستان بالقاهرة، أن مصر وكازاخستان تربطهما علاقة قديمة، وهي شريك استراتيجي وأساسي لكازاخستان، مشيراً إلي أن دولة كازاخستان تتطلع لمزيد من التعاون مع مصر في المجالات التعليمية والبحثية، خاصة وأن دولة كازاخستان لديها تخصصات فريدة في الدراسات الفضائية وتمتلك محطة إطلاق صواريخ فضائية.


ولفت إلى أنه سيتم افتتاح قسم لدراسة اللغة الكازاخستانية بكلية الآداب بجامعة القاهرة حيث تعد جامعة القاهرة من الجامعات المتقدمة على مستوى العالم.

رئيس جامعة القاهرة يلتقي سفير كازاخستان لبحث التعاون في المجالات التعليمية
رئيس جامعة القاهرة يلتقي سفير كازاخستان لبحث التعاون في المجالات التعليمية
رئيس جامعة القاهرة يلتقي سفير كازاخستان لبحث التعاون في المجالات التعليمية
رئيس جامعة القاهرة يلتقي سفير كازاخستان لبحث التعاون في المجالات التعليمية
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