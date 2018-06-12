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تعرف على المساحات التي تم تقليصها من محصول الأرز في كفرالشيخ

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 02:55 م
تعرف على المساحات التي تم تقليصها من محصول الأرز في كفرالشيخ
صورة أرشيفية
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أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، انه سيتم زراعة 189800 فدان من محصول الارز في 2018، مقارنة بـ275 ألف فدان في العام الماضي 2017، أي بنسبة أقل 30% تقريبًا.

وقال المهندس عبد الرافع أحمد عبد العظيم، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، انه سيتم زراعة على نظام تجميعي لا يقل عن مساحة 25 فدانا، حتي لا يتم إهدار المياه، مع ضرورة الالتزام بالمساحات المقررة التزام تام، وحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح بها، متابعًا انه سيتم تحرير مخالفات ومحاضر للمخالفين لزراعة الأرز ويتم تحرير المخالفات من قبل مديرية الري، بتحصيل قيمة استغلال المياه الزائدة، بقيمة لا تقل عن 3500 جنيه للفدان الواحد.

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