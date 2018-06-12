وزير الداخلية يعدل اختصاصات إدارة العلاقات الإنسانية ويغير مسماها

أصدر اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، قرارًا وزاريًا بتعديل بعض اختصاصات الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية وتعديل مسماها لتصبح الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر الشهداء ومصابى الشرطة.



يستهدف القرار تحقيق توسع نوعى فى أنشطة الإدارة وإضافة إختصاصات جديدة لها تسمح بتعزيز وتطوير أوجه الرعاية المقدمة لأسر الشهداء ومصابى الشرطة، ويعكس القرار حرص وزير الداخلية الدائم على الاهتمام بمنظومة الرعاية الإجتماعية والمعنوية التى توليها الوزارة لأسر الشهداء الذين أدوا واجبهم بكل صدق وأمانة فحق لأسرهم أن ينالوا الرعاية والإهتمام والتقدير تكريمًا لتضحيات ذويهم الغالية، وأبنائها من المصابين تقديرًا لما قدموه من تضحيات تعكس تفانيهم فى العمل وقناعتهم برسالتهم السامية فى سبيل تحقيق أمن الوطن.



كما تختص الإدارة بتنفيذ سياسة الوزارة فى مجال النهوض برعاية الشئون الإجتماعية والثقافية لأعضاء هيئة الشرطة وتهيئة المناخ الملائم لحسن سير العمل بما ينعكس بالإيجاب على مستوى الأداء الأمنى لتحقيق الهدف الأسمى وهو أمن وإستقرار الوطن.



يأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم أوجه الرعاية المقدمة لأسر شهداء ومصابى الشرطة.