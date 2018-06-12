غياب 1429 طالب وطالبة عن أداء امتحان "الإنجليزية" بالبحيرة

أكد "محمد سعد" وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم رصدت غياب عدد 1429 طالبا عن أداء امتحان اللغة الإنجليزية، بينما حضر عدد 27442 طالب وطالبة.



كما أكد "سعد" عدم حدوث ما يعوق سير الامتحانات وقد تمت المتابعة للامتحانات على مدار انعقادها من خلال ربط غرفة العمليات في الإدارات التعليمية بغرفة العمليات بالمديرية المركزية من خلال شبكة الفيديو كونفرانس بالمديرية وذلك للاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة وسير الامتحانات لحظة بلحظة.



حيث بدأت الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحا وتم متابعة وصول الأسئلة لجميع لجان السير وذلك قبل انعقاد الامتحان بوقت كاف من خلال سيارات مركز التوزيع وبحراسة أفراد الشرطة المكلفين بتأمين أعمال الامتحان وتم الاتصال بالسادة رؤساء لجان السير وعددهم 100 رئيس لجنة.



كانت حالة من الحزن الشديد، انتابت طلاب الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، بعد أداء امتحان اللغة الإنجليزية، الذي جاء على حد تعبير أغلبهم صعبًا للغاية، وانهارت بعض الطالبات فور خروجهن من الامتحان، كما شهدت لجنة عبد الهادي السقا الإعدادية بإدارة إيتاي البارود إغماء طالب أثناء الامتحان وتم نقله بواسطة الإسعاف للمستشفي العام.



وعقب خروج طلاب مدرسة عمر مكرم الثانوية بنين بدمنهور، جاءت أغلب الآراء حول صعوبة امتحان اللغة الانجليزية، وقال البعض إن الامتحان متوسط، فيما عبر البعض الآخر عن استيائه من صعوبة الامتحان.



جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة البحيرة، يبلغ 31 ألف و85 طالبا وطالبة منهم 9907 أدبي و17857 علمي علوم و3321 علمي رياضة وذلك من خلال 99 لجنة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة خاصة للطلاب المحبوسين بسجن وادي النطرون.