60.2 مليون جنيه مشتريات الأجانب خلال تعاملات اليوم





استحوذ المستثمرون "المصريين" على نسبه 56.64% من إجمالي تداولات ابورصة خلال ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وبلغت مبيعاتهم 332.4 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت, 266.3 مليون جنيه بصافي بيع بلغ 66.1 مليون جنيه.





واستحوذ المستثمرون "العرب" على نسبه 7.39% من إجمالى تداولات جلسة وبلغت مبيعاتهم 36.1 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 42 مليون جنيه بصافي شراء 5.8 ألف جنيه.





واستحوذ المستثمرون "الأجانب "على نسبة 35.97% من إجمالي التداولات و بلغت مبيعاتهم 160 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 220.2 مليون جنيه بصافي شراء 60.2 مليون جنيه.