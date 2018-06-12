وكيل "نقل النواب": زيارة رئيس وزراء إثيوبيا أزالت قلق المصريين بشأن سد النهضة





وأضاف أنها أكدت للرأي العام المصري والإثيوبي والإفريقي والعالمي، أنه مهما حدث من خلافات بين القاهرة وأديس أبابا فإنها سوف تزول وبسرعة بفضل العلاقات التاريخية والاستراتيجية والروابط القوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين المصرى والإثيوبي.



وتابع أن هذه المباحثات ترسخ لمرحلة جديدة من التعاون الأستراتيجى بين مصر وإثيوبيا وفى مختلف المجالات خاصة أنه كان هناك تطابق تام وحقيقى بين وجهتى نظر الرئيس السيسى ورئيس وزراء اثيوبيا أبيى احمد حول مختلف القضايا الافريقية والدولية مؤكدا ان زيارة أبيى احمد للقاهرة كانت ناجحة وحققت جميع اهدافها لصالح الدولتين.



ولفت إلى أن مباحثات "السيسي" وأبي أحمد، حول ملف سد النهضة أدت إلى ارتياح كبير وغير مسبوق لدى الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية وأزالت قلق المصريين بشان ازمة ملف سد النهضة خاصة ان رئيس وزراء اثيوبيا اقسم امام المصريين استجابة للرئيس السيسى بانه لن يلحق الضرر بمصر اضافة الى تاكيده على حرص بلاده على زيادة حصة مصر المائية من مياه نهر النيل مع تاكيد الرئيس السيسى ايضا على حق اثيوبيا فى انتاج الطاقة والكهرباء والاسراع فى تفعيل صندوق التنمية بين مصر واثيوبيا والسودان.

وصف النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، بقصر الاتحادية بالناجحة.