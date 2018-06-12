للعروس الجديدة.. فوائد العسل للبشرة في رمضان

تعرفي في السطور التالية على فوائد العسل للبشرة في رمضان، وخاصة إذا كنتِ عروس جديدة وتريدين الحصول على بشرة نضرة وجميلة طوال الوقت:





منح البشرة النضارة

لمن لا تعرف، يعمل العسل على غلق المسام الواسعة للبشرة وتعزيز إشراقها خاصة في حال استخدامه كأحد أقنعة الوجه، وجيب أن تضعيه على بشرتكِ بعد غسيلها جيدًا ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة، وبعد ذلك ستشعرين بالفرق الملحوظ.





علاج الجفاف

لا شىء يضاهي قدرة العسل في الحفاظ على نعومة الجلد وجعل ملمسه رطبًا؛ لذلك يفضل المداومة عليه في رمضان للتخلص نهائيًا من جفاف البشرة، كما يُمكنكِ أيضًا استخدامه كمقشر للبشرة عن طريق مزجه بالسكر؛ لإزالة خلايا الجلد الميت.





تجديد خلايا البشرة

ملعقة واحدة من العسل الغني بالمواد المضادة للأكسدة والإنزيمات والعناصر الغذائية تجعله قادر على تجديد أنسجة البشرة ومنحها الإشراق والنعومة اللازمة.





محاربة البثور

إذا كنتي قد سئمتي من استخدام الكريمات الطبية ذات التأثير طويل المدى، يُمكنكِ وضع قليلًا من العسل على المناطق المصابة قبل الذهاب إلى النوم وستلاحظين كيف اختفت آثارها بعد ذلك.