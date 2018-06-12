بورصة النيل تصعد 0.52% خلال تعاملات اليوم

سجل مؤشر بورصة النيل ارتفاع لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، حيث صعد بنسبة 0.52% مغلقًا عند مستوى 463.76 نقطة.





وجرت التداولات على 12 ورقة مالية فيما استقرت أسعار 8 ورقات دون تغير، بينما ارتفعت 4 ورقات، وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 931 جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 799 سهم من خلال تنفيذ عدد 126 عملية.

وعلى صعيد الأسهم التى ارتفعت سهم " بى اى جى للتجارة والاستثمار " بنسبة 4.76%، تلاه سهم" الدولية للصناعات الطبية ايكمي " بنسبة 1.41%، تلاه "فرتيكا للصناعة و التجارة " بنسبة 4.96%، تلاه سهم "أم بي للهندسة M.B" بنسبة 1.28%.





وعلى صعيد الأسهم التى لم تتغير سهم "البدر للبلاستيك"، تلاه سهم "المصرية لنظم التعليم الحديثة "،" يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى"،" الدولية للأسمدة والكيماويات"، "الصخور المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات "، "يونيفرت للصناعات الغذائية "،"المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية"، "الصخور العربية للصناعات البلاستيكية".