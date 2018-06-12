"تعليم البحيرة": إغماء طالب ثانوي أثناء أداء امتحان الإنجليزي بإيتاي البارود



أكد "محمد سعد" وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إصابة طالب بحالة إغماء أثناء أداء امتحان اللغة الإنجليزية بلجنة مدرسة عبد الهادي السقا الإعدادية، بإدارة إيتاي البارود رقم 1010 وتم نقله بواسطة الإسعاف إلي المستشفي العام.



كانت حالة من الحزن الشديد، انتابت طلاب الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، بعد أداء امتحان اللغة الإنجليزية، الذي جاء على حد تعبير أغلبهم صعبًا للغاية، وانهارت بعض الطالبات فور خروجهن من الامتحان، كما شهدت لجنة عبد الهادي السقا الإعدادية بإدارة إيتاي البارود إغماء طالب أثناء الامتحان وتم نقله بواسطة الإسعاف للمستشفي العام.



وعقب خروج طلاب مدرسة عمر مكرم الثانوية بنين بدمنهور، جاءت أغلب الآراء حول صعوبة امتحان اللغة الانجليزية، وقال البعض إن الامتحان متوسط، فيما عبر البعض الآخر عن استيائه من صعوبة الامتحان.



جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة البحيرة، يبلغ 31 ألف و85 طالبا وطالبة منهم 9907 أدبي و17857 علمي علوم و3321 علمي رياضة وذلك من خلال 99 لجنة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة خاصة للطلاب المحبوسين بسجن وادي النطرون.