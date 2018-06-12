أزمة وحيدة أجبرت مدرب الأهلي الجديد على الرحيل من مصر

أعلن النادي الأهلي، عن تعاقده مع الفرنسي باتريك كارتيرون مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين قادمين.





كارتيرون ليس جديدًا على الدوري المصري، حيث قام بتدريب فريق وادي دجلة من قبل ولكنه رحل منه بسيب أزمة الدولار.





ورحل المدرب الفرنسي عن تدريب الفريق المصري بسبب ارتفاع سعر الدولار في مصر، مما أدى لزيادة راتبه أضعاف على إدارة دجلة، مما دفعه للرحيل.





المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء مواليد 30 يوليو 1970 في سانت بريوك، وهو مدافع كرة قدم فرنسي سابق.





يذكر أن كارتيرون تولى تدريب النصر السعودى وأنهى معه الدورى في المركز الثالث المؤهل لدورى أبطال أسيا، وفى مايو الماضى تولى تدريب فريق فونيكس رايزينج الأمريكى.



