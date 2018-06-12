محمد عشوب: حسام الدين مصطفى سبب دخولي مجال الفن

قال الماكيير محمد عشوب خبير المكياج السينمائي، إنه لم يخطط ليصبح ماكييرا ولكن الصدفة لعبت دورا في هذا، حيث تعرف على المخرج حسام الدين مصطفى أثناء تصويره لفيلم في قصر محمد علي، وجرى اختياره للعمل معه.

وأوضح "عشوب"، خلال حواره لبرنامج "صوت مصر"، أن "مصطفى" أوصى الماكيير يوسف طه بتعليمه المكياج لأنه يرى أنه سيكون أهم ماكيير في الوطن العربي، مؤكدا أنه تعلم فن وأصول المكياج على يد أستاذ فن المكياج في العالم العربي الراحل سيد محمد.

وأضاف "عشوب"، أنه تم اختياره للعمل كمساعد ماكيير لجنسيات مختلفة في شركة عالمية وكانت سببا في إعطائه الخبرة، ثم سافر بعد ذلك إلى دول مختلفة في العالم وتعرف على ما هو جديد في فن المكياج، موضحا أن الماسك هو أصعب أنواع المكياج ويحتاج إلى الموهبة والحساسية بالإضافة إلى الدراسة لأنه يحتوي على مواد كيميائية خطيرة يجب التعامل معها بحذر.

وعبر عن عشقه لفن المكياج، واعتزازه بلقب خبير المكياج بالرغم من عمله كمنتج سنيمائي، مشيرا إلى أنه يقوم بتدريس عدد من كورسات فن التنكر في أكاديمية الشرطة كما يقوم بتدريب فرق الأمن والبحث الجنائي في السعودية والإمارات على فن التنكر بالإضافة إلى التدريس في المعهد العالي للسينما.

وأشاد "عشوب"، بالدور الرائد لقطاع الإنتاج بماسبيرو في مجال الدراما على مستوى الوطن العربي وإحداثه طفرة في إنتاج الدراما التليفزيونية، مشيرا إلى أن أعظم المسسلات تم إنتاجها في قطاع الإنتاج.

برنامج "صوت مصر" يذاع على شاشة الفضائية المصرية، من تقديم شريف عبدالوهاب، رئيس التحرير سامر بركات، وإخراج ميرفت إمام.