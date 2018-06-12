"كارتيرون" مدرب الأهلي الجديد لا يعرف الخسارة من الزمالك (أرقام)





أعلنت لجنة الكرة بالنادي الأهلي التعاقد رسميًا مع الفرنسي باتريس كارتيرون؛ ليتولى المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين قادمين.





مدرب الأهلي الجديد يمتلك سجلًا جيدًا من النتائج خلال مواجهاته ضد الغريم التقليدي الزمالك، حيث سبق وواجه المدرب الفرنسي، الفارس الأبيض في 3 مواجهات سابقة، فاز في مباراة وحسم التعادل نتيجة مباراتين ولم يخسر في أي مباراة.





التقي "كارتيرون" مع الزمالك لأول مرة خلال قيادته لفريق مازيمبي الكونغولي وذلك في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2014، وفاز ذهابًا في الكونغو 1/0 وتعادل سلبيًا في لقاء الإياب بالقاهرة.





وتكرر اللقاء بين "كارتيرون" والزمالك بعدما تولي المدرب الفرنسي تدريب وادي دجلة عام 2016 وانتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1.





يذكر أن "كارتيرون" تولي خلال مشواره التدريبي قيادة عدة أندية أبرزها، ديجون الفرنسي ومازيمبي الكونغولي والنصر السعودي ووادي دجلة وفينيكس رايزينج الأمريكي بالإضافة لمنتخب مالي الذي حقق معه المركز الثالث ببطولة أمم أفريقيا 2013



