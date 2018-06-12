من هو طارق بن زياد؟

يعد من أبرز القادة العسكريين في التاريخ الإسلامي من الفترة 711م لـ 718م، و اتسم طارق بن زياد بالعديد من الصفات، ومنها:-





التواضع، لم يُلحظ على طارق بن زياد الكبر في تصرفاته أو تعامله مع أحد، رغم أنّه كان قائداً بارزاً وله هيبته بين الجُند.





لم يُبدي بن زياد رغبة في السلطة أو الحكم، ولم يُنازع موسى بن نصير عليها، وهو من ولاه أمر العديد من الفتوحات المهمة، وهذا ما يُشير إلى صفة أخرى في الرجل القائد ألا وهي؛ الزهد في الدنيا، والرغبة في رضا الله لا العبد.





يتميز بالحس الإنساني العالي من ذلك مساعدته لليهود في بلاد الأندلس حيثُ أجبرهم القوطيون على اعتناق المسيحية، وتعميد أبنائهم عند سن السابعة، بالإضافة إلى مصادرة أملاكهم، وعندما وصلت الفتوحات الإسلامية بلاد الأندلس بقيادة طارق بن زياد أعاد إليهم حقوقهم، ولم يُجبرهم على اعتناق الإسلام، كما أنّه أعاد للأمراء أملاكهم المسلوبة، وأعطى الأمان للسكان ولم يخلف عهده مع أي أحد.





تميز بالقيادية والشجاعة عندما وُلي على شؤون الحرب أبلى بلاءً حسناً ومن أشهر فتوحاته فتح بلاد الأندلس، وقد رأى فيه موسى بن نصير الشجاعة، والتعلق بالجهاد في سبيل الله.





كان طارق بن زياد يشحذ على الدوام همم جنده من أجل قتال العدو، وإثخان الجراح، وكانت خطبه حماسية تُثير رغبة النصر في نفوس السامعين لها.





فتح طارق بن زياد لبلاد الأندلس

تحرك جيش المسلمين إلى بلاد الأندلس أو ما كان يُعرف بشبه الجزيرة الأيبيرية وهي اليوم إسبانيا، والبرتغال، وأندورا، وجبل طارق، وذلك في تاريخ الخامس من شهر رجب من العام 92هـ بعد أن عيّن موسى بن نصير طارق بن زياد قائداً له، ويُقال إنّ عدد الجند بلغ سبعة آلاف، أغلبهم من أصول أمازيغية، وبعد أن اجتاز جيش المسلمين مضيق جبل طارق الذي يفصل بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، أقام في رأس شبه جزيرة الأندلس، على مقربة من المكان الذي يُطلق عليه اليوم جبل طارق.





وقعت المنطقة في قبضة المسلمين بعد مواجهة مع الجند القوط الذين يحرسون حدود البلاد (الحامية)، وقد جهز طارق بن زياد خطته خلال المكوث لأيام في قاعدة الجبل، ومن بنود تلك الخطة:

الاستيلاء على القلاع القريبة، أو المدن التي تُعد حصوناً منيعة، ثمّ اقتحام المناطق الداخلية والسيطرة عليها، وبالفعل فقد فتح مناطق قرطاجنة والجزيرة الخضراء حتى وصل إلى خندة في الجنوب الغربي للأندلس، ونزل بجنده فيها قرب نهر برباط ووادي لكة، ولما وصل خبر ذلك لآخر ملوك القوطيين وكان يُدعى لذريق أعد جيشاً قوامه يُقارب مئة ألف جندي، وفي المقابل بلغ بن زياد ذلك، فأرسل إلى موسى بن نصير لإرسال المدد فكان له ذلك حيثُ أرسل له خمسة آلاف رجل، وكانت الموقعة الجلل في الثامن والعشرين من شهر رمضان عام 92هـ، عند وادي لكة، وانتصر طارق بن زياد على الجيش القوطي، وقتل ملكهم لذريق.