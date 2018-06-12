وزير القوى العاملة: تزويد اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين بالشباب المدرب بالشركات العالمية لتشغيل المصانع‎

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أنه في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتدريب وتأهيل راغبي العمل لزيادة قدراتهم التنافسية، وتعظيم مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل، تمكنت وزارة القوى العاملة من تدريب عدد من الشباب راغبي العمل لدي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الخدمات البترولية، وأنه على رأس هذه الشركات "شلمبرجير" و"EFE".





وكشف الوزير، في تصريحات اليوم، عن أنه خاطب رؤساء اتحادات الصناعات، والمصري لجمعيات المستثمرين، وجمعيات المستثمرين في 10 محافظات ومدينة ، وإمدادهم بـ (CD) بالسيرة الذاتية لعدد من راغبي العمل الذين تم تدريبهم وتأهيلهم بالشركات المذكورة لتوفير فرص عمل لهم تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم من خلال تعميم ذلك علي الشركات والمصانع التابعة لهذه الاتحادات والجمعيات.





وأعرب عن أمله في مساندة جهود الوزارة في توفير فرص عمل لهؤلاء، في ضوء ما تبذله هذه الاتحادات والجمعيات من جهد لمساندة جهود الدولة في مكافحة مشكلة البطالة وخفض معدلاتها.





وشملت قائمة الاتحادات التي خاطبها وزير القوى العاملة كل من: المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والدكتور فؤاد أمين رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة 15 مايو، والمهندس مصطفي أبو الحديد، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الإسماعيلية ، ومحمد عبد الرحيم المرشدي رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العبور.



