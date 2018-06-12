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إطلاق الدفعة الثانية من سجناء الديون بـ"جازان" ضِمن حملة "تفريج كربة"

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 01:10 م
إطلاق الدفعة الثانية من سجناء الديون بـجازان ضِمن حملة تفريج كربة
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الفجر السعودي
 
غادرت السجنَ العام بمدينة جازان، والسجون الفرعية بمحافظتيْ ضمد والدرب، مساء أمس، الدفعةُ الثانية من النزلاء السعوديين الموقوفين في قضايا مطالبات مالية، بموجب قرارات شرعية نهائية صادرة من محاكم التنفيذ بالمنطقة، بمتابعة من مدير سجون منطقة جازان العميد عيضة بن معيض المالكي.

ووفقاً لرئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" علي بن موسى زعلة؛ فإن هذه الدفعة تشمل خمسة عشر نزيلاً، وبعد دراسة ملفاتهم، والتأكد من شمولهم بالمعايير والضوابط المعتمدة؛ قامت اللجنة بتسديد المديونيات المترتبة بحقهم بمبلغ ثمانمائة ألف ريال؛ مما أسهم في استكمال إجراءات إطلاق سراحهم وعودتهم لمنازلهم لقضاء فرحة عيد الفطر مع أسرهم؛ وبذلك يرتفع عدد المستفيدين من حملة "تفريج كربة" لهذا العام إلى أربعين نزيلاً بقيمة إجمالية مليون وسبعمائة ألف ريال. وفق صحيفة "سبق"


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