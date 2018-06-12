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القبض على مسؤول الإعدامات في داعش شمالي الموصل

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 01:12 م
القبض على مسؤول الإعدامات في داعش شمالي الموصل
قوات عراقية - أرشيفية
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وكالات
 

أعلن الناطق باسم قيادة الشرطة العراقية في نينوى النقيب أحمد العبيدي اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على مسؤول الإعدامات في تنظيم داعش خلال تواجده مع نجله في ناحية الرشيدية شمال الموصل، 400 كم شمال بغداد.

 

وقال العبيدي إن "القوات الأمنية تمكنت من خلال معلومات استخباراتية من إلقاء القبض على مسؤول الإعدامات في تنظيم داعش والمدعو حارث أبو سيف الهلالي والملقب بالبتار خلال تواجده مع نجله ضبيان الهلالي في ناحية الرشيدية، 20 كم شمال الموصل".

 

وأضاف أن "القوات الأمنية تمكنت من تطويق الناحية ومنطقة الاعتقال بالكامل قبل اقتحام منزلهما واعتقالهما بالحال"، مبيناً أن القوات الأمنية اقتادتهما إلى مقر قيادة نينوى للتحقيق معهما وتقديمهما للقضاء العراقي.

 

يذكر أن الهلالي وهو من أبرز مسؤولي الإعدامات الجماعية في ولاية نينوى، نفذ الآلاف من حالات الإعدام في عموم محافظة نينوى ومنذ سقوط الموصل في العاشر من يونيو عام 2014.

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