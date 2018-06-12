تخصيص 126 ساحة لصلاة عيد الفطر ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص 126 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، مع توفير252 خطيبًا بواقع 2 خطيب، لكل ساحة "أساسى وأحتياطى" لأداء الخطبة والصلاة.



وأكدت المحافظة، فى بيان لها، أن المحافظ المهندس شريف حبيب، أصدر تعليماته برفع درجة الإستعدادات القصوى لإستقبال عيد الفطر، وتكثيف العمل بجميع القطاعات الخدمية والمرافق وتواجد المسئولين التنفيذيين.



وشّدد المحافظ على تنفيذ خطة العمل المحكمة التي أعدتها المحافظة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية وتحديد الآليات اللازمة للتعامل مع هذه المواقف أولًا بأول كنظام دائم وحالة عامة وليست استثنائية مرتبطة فقط بالمواسم والأعياد.

