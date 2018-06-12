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منتج "كارما": "سيتم عرض الفيلم كاملا دون حذف"

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 01:04 م
منتج كارما: سيتم عرض الفيلم كاملا دون حذف
فيلم كارما
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الفجر الفني
 

أكد المنتج أحمد عفيفي، أنه تم حل أزمة فيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف، وتم الحصول على تصيرح عرض الفيلم كاملا دون حذف.

وأوضح "عفيفي" عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "الحمدلله انتهت أزمة فيلم (كارما) وحصلنا علي التصريح النهائي بالعرض، وإلغاء القرار السابق بسحب التصريح دون حذف أي مشاهد والفيلم كما هو".

وتابع "عفيفي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نود أن نشكر كل من تضامن معنا في هذا الاختبار الحقيقي في الحفاظ على حرية الإبداع والتعبير من جموع مثقفين وسينمائيي مصر والعالم العربي والجمهور العظيم دوما، والبرلمان المصري بالكامل ووزيرة الثقافة ولجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة والإعلام المصري والعربي والعالمي ومؤسسات الدولة السيادية".

وأضاف "عفيفي": "ننوه بأن العرض الخاص اليوم الثلاثاء في ميعاده الساعة التاسعة والنصف، والعرض العام بداية من يوم عيد الفطر المبارك".

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