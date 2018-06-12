"باكا" يعود للقاهرة خلال أيام

سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن الجنوب إفريقي باكاماني مالامبي، سيعود للقاهرة خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح عدلي أن اللاعب انتهى من الدورة الودية التي يخوضها مع منتخب جنوب افريقيا، ويتم حاليا تأكيد حجوزات الطيران الخاصة به؛ استعدادا لعودته الي القاهرة.

وكان باكا قد حصل على إذن من محمد يوسف القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي، بتأجيل عودته من جنوب افريقيا بعد انتهاء فترة الراحة؛ نظرا لمشاركته مع منتخب بلاده في دورة ودية.