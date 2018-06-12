يوسف: الوديات والمعسكرات يحسمها كارتيرون

قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسم ملف المباريات الودية ومعسكرات الفريق سواء كانت داخلية أو خارجية سيتم بالتنسيق مع كارتيرون المدير الفني الجديد ولجنة الكرة.





وأشار يوسف إلى أنه يعكف حاليا على إعداد تقرير مفصل متضمن رؤيته للمرحلة المقبلة، وعدد المباريات الودية والمعسكرات المطروحة لعرضها على المدير الفني الأجنبي الجديد فور توليه المهمة الفنية لتحديد برنامج الفريق في الفترة المقبلة.





ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته خلال المرحلة الحالية تحت إشراف محمد يوسف المدرب العام، وسامي قمصان المدرب المساعد؛ لتجهيز الفريق للموسم الجديد ومباراة تاون شيب البتسواني في دوري أبطال إفريقيا.



