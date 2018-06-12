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نائب وزير التعليم: راضٍ تماما عن امتحانات الثانوية العامة حتى الآن

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 01:03 م
نائب وزير التعليم: راضٍ تماما عن امتحانات الثانوية العامة حتى الآن
رضا حجازي
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ريم محمود
 
قال رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة سوف تستأنف امتحانات الثانوية العامة، بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف، في تصريح إلى "الفجر"، أنه يشكر جميع المشاركين في العملية الامتحانية، قائلا: "راضٍ تماما عن امتحانات الثانوية حتى الآن، والطلاب الشاطرين من المفترض أن يكونوا سعداء بذلك".

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