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أزارو في مران الأهلي اليوم

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 01:04 م
أزارو في مران الأهلي اليوم
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أحمد جمال وعلي نبوي
 

 

وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يصل القاهرة اليوم الثلاثاء؛ للانتظام في تدريبات الفريق بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعب.

 

وكان «أزارو» قد حصل على إذن سابق بقضاء فترة الراحة الخاصة به في المغرب، لاسيما أنه كان مصابا وخضع لفترات من التأهيل هناك.

 

ويخضع اللاعب مساء اليوم لفحص طبي تحت إشراف طبيب الفريق خالد محمود، يحدد مدى تعافيه من الإصابة التي تعرض له قبل السفر للمغرب بشد في العضلة الخلفية.

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