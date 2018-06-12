تحرير 1765 مخالفة مرورية.. وسحب 67 رخصة في حملة بالقليوبية

شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة موسعة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1765 مخالفة مرورية.



وكانت توجيهات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد درويش مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير1765مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات الناريةو310مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل17100جنيه وسحب45 دراجة نارية وحجز 7 دراجات.



كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب67 رخصة وتحصيل6700جنيه غرامة.

