طلاب الثانوية بالسيدة زينب: امتحان الإنجليزي في مستوى الطالب "الدحيح" (صور)

أكد طلاب الثانوية العامة بمدرسة المبتديان بالسيدة زينب، أن امتحان مادة الإنجليزي غير عادل للكثير؛ لأنه في مستوى الطالب "الدحيح"، على حد تعبيرهم، مشيرين إلى أن سؤال القصة صعب وغير مباشر، وأن سؤال القطعة ليس يسيرا على طالب الأدبي؛ لأنه يخص العلمي "العلوم، الرياضة".





وأضاف البعض أن الامتحان من كتاب الوزارة ولم يخرج عنه، ولكن يوجد به بعض "التكات".





وجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى، فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.



