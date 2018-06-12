ماذا قدم الفرنسي "كارتيرون" في الدوري المصري قبل قيادة الأهلي؟

أعلنت لجنة الكرة بالنادي الاهلي وبعد موافقة مجلس الإدارة التعاقد رسميًا مع الفرنسي باتريس كارتيرون؛ ليتولى المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين قادمين، ويصل كارتيرون غدًا الأربعاء لبدء مرحلة التحديات الجديدة مع الأهلي وترتيب كافة الأمور الخاصة بفترة الإعداد مع جهازه المعاون.

باتريس كارتيرون سبق وعمل في الدوري المصري ، حيث تولي القيادة الفنية لفريق وادي دجلة في 3 يناير 2016 خلفًا للمدرب المصري حمادة صدقي، واستمر مع الفريق لمدة عام تقريبًا قدم خلاله عروضًا قوية ونتائج جيدة، قبل أن يرحل عن تدريب الفريق الدجلاوي في نوفمبر من نفس العام بسبب أزمة الدولار في مصر وحصوله علي مقابل مالي كبير.

وخاض "كارتيرون" 31 مباراة مع وادي دجلة في مختلف البطولات (29 بالدوري العام - مباراتين بكأس مصر)، حقق الفوز في 15 مباراة، وخسر 7 مباريات، وتعادل في 9 مباريات.

سجل لاعبو وادي دجلة تحت قيادة كارتيرون 37 هدفًا، واسقبلت شباك الفريق تحت قيادته 29 هدفًا.

نجح كارتيرون في قيادة وادي دجلة لإنهاء مسابقة الدوري العام في موسم 2015/2016 بالمركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 54 نقطة، وفي موسم 2016/2017 رحل بعد 8 مباريات فقط في الدوري العام، فاز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات، وجمع 11 نقطة وفقد 13 نقطة.

استخدم "كارتيرون" خلال قيادته لوادي دجلة 40 لاعبًا خلال مباريات الفريق، وكان محمود علاء مدافع الفريق الدجلاوي السابق والزمالك الحالي أكثر اللاعبين مشاركة وهداف الفريق تحت قيادة المدرب الفرنسي وشارك في 27 مباراة وسجل 6 أهداف.