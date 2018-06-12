تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء



وأشار "شاكر"، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن شرائح الاستهلاك الجديدة، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن نسبة زيادة أسعار الاستهلاك الكهرباء للمصانع تبلغ 41،8%.



وأضاف أن شريحة استهلاك 50 كيلووات شهريًا سترتفع من 7.5 إلى 12 جنيها.



قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن نسبة الزيادة في سعر استهلاك الكهرباء على الجهد المنخفض تبلغ 20،9%، وعلى الجهد المتوسط تبلغ نسبة الزيادة 26%.