تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء
الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 12:59 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن نسبة الزيادة في سعر استهلاك الكهرباء على الجهد المنخفض تبلغ 20،9%، وعلى الجهد المتوسط تبلغ نسبة الزيادة 26%.
وأشار "شاكر"، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن شرائح الاستهلاك الجديدة، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن نسبة زيادة أسعار الاستهلاك الكهرباء للمصانع تبلغ 41،8%.
وأضاف أن شريحة استهلاك 50 كيلووات شهريًا سترتفع من 7.5 إلى 12 جنيها.
وأشار "شاكر"، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن شرائح الاستهلاك الجديدة، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن نسبة زيادة أسعار الاستهلاك الكهرباء للمصانع تبلغ 41،8%.
وأضاف أن شريحة استهلاك 50 كيلووات شهريًا سترتفع من 7.5 إلى 12 جنيها.
المزيد عن: شرائح الاستهلاك الجديدة الزيادة الجديدة اسعار الكهرباء