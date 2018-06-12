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تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 12:59 م
تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء
وزير الكهرباء
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن نسبة الزيادة في سعر استهلاك الكهرباء على الجهد المنخفض تبلغ 20،9%، وعلى الجهد المتوسط تبلغ نسبة الزيادة 26%.

وأشار "شاكر"، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن شرائح الاستهلاك الجديدة، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن نسبة زيادة أسعار الاستهلاك الكهرباء للمصانع تبلغ 41،8%.

وأضاف أن شريحة استهلاك 50 كيلووات شهريًا سترتفع من 7.5 إلى 12 جنيها.
المزيد عن: شرائح الاستهلاك الجديدة الزيادة الجديدة اسعار الكهرباء
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