محافظ الشرقية يحذر من التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية خلال عيد الفطر المبارك​

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية التابعة لها بالتنسيق مع مديرية الزراعة والإدارات الزراعية التابعة لها بعمل نوبتجيات طوال أجازة العيد والمرور على الأحواض الزراعية بشكل مستمر لمنع ورصد وكشف كافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية والتعامل معها فوراً وإزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية وقال لن أسمح بالتعدي على الرقعة الزراعية مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين مطالباً الجهاز التنفيذي باليقظة حتى لا يستغل بعض ضعاف النفوس أجازة العيد في أعمال البناء المخالف وتبوير الأرض الزراعية . جاء ذلك خلال ترأسه لإجتماع المتابعة الإسبوعي بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لبحث ومناقشة إستعدادات المحافظة لإستقبال عيد الفطر المبارك.





كما نبه المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الإنتهاء من تجهيز وتهيئة الحدائق والمتنزهات لإستقبال الزائرين والمواطنين خلال أجازة عيد الفظر وتشديد الرقابة على الأسواق وطرح المنتجات بأسعار مخفضة لتخفيف العبء والمعاناه على كاهل المواطن البسيط.





وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنظيم ورديات العمل لرفع القمامة على مدار اليوم خلال أجازة العيد وعدم تراكمها بالشوارع والميادين والمتنزهات لخلق بيئة صحية وجو صحي لأبناء المحافظة.



