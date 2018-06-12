"الموكلي": ذكرى بيعة ولي العهد سجلٌ مشرّف من الإنجازات الطموحة محلياً ودولياً

رفع الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، المهندس محمد بن أحمد الموكلي، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بمناسبة الذكرى الأولى لبيعة سموه بولاية العهد.





وقال المهندس الموكلي: إن المناسبة حملت في ذكراها سجلاً مشرفاً من الإنجازات، وأهدافاً تنموية طَموحة ترتكز على رؤية مستقبلية تستهدف منجزات استثنائية غير مسبوقة في تاريخ الوطن، كانت محل فخر واعتزاز ليس من أبناء الوطن فحسب؛ بل بتقدير وإشادة على مستوى العالم. وفق صحيفة "سبق"





وأوضح أن تنوع الإنجازات المحققة في هذه الذكرى؛ يعكس ما يحمله سموه -حفظه الله- من بُعد نظر وإيمان وثقة في قدرات أبناء الوطن في تحقيق مكانة أفضل تستحقها المملكة دولياً، مع ما تتمتع به من قدرات تُمَكّنها من منافسة اقتصاديات العالم المتقدم.





وأكد المهندس الموكلي أن سمو ولي العهد ومع ما حققه من إنجازات في وقت قياسي خلال عام -بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله- أظهرَ للعالم حجم الطموح السعودي وكفاءته في تنويع مسارات إنجازاته؛ من خلال مبادرات استثنائية وأنظمة ريادية لتنويع الاقتصاد، وتعزيز الموارد، وتقليل الاعتماد على النفط جنباً إلى جنب مع دعم الجيل الشاب ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مع السعي الدوؤب للوصول إلى وطن أكثر حداثة ورفعة.





وسأل -الله عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يُمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يجعلهما ذخراً لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يُديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل تمسكنا بالإسلام الوسطي المعتدل.







