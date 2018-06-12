إيفانكا ترامب وكوشنير يحصلان على 82 مليون دولار أثناء عملهما بالبيت الأبيض

كسبت ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر 82 مليون دولار على الأقل من المداخيل الخارجية اثناء عملهما كمستشارين للبيت الأبيض العام الماضى بفضل اتفاقات استثمارية من شركات كانا يديرانها فى الماضى، وفق ما ذكرت تقارير الاثنين.

وحققت ايفانكا ترامب مداخيل بقيمة 3,9 مليون دولار من حصتها فى فندق "ترامب انترناشونال هوتيل" فى واشنطن وأكثر من مليونى دولار كمكافأة نهاية خدمة من منظمة ترامب، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن استمارات للكشف عن الوضع المالى نشرت الاثنين.

وحقق زوجها جاريد كوشنير أكثر من خمسة ملايين دولار كدخل من مجمع شقق "كويل ريدج" فى نيوجيرسى التابع لمجموعة شركات كوشنير.

وقالت الصحيفة إن كوشنير حقق دخلا من عشرات الشركات المرتبطة بشركة عائلته العقارية. وفى المجمل، حصل على 70 مليون دولار على الأقل.

وتمكن جاريد وايفانكا اللذان توقفا عن إدارة شركاتهما بشكل يومى جراء عملهما فى البيت الأبيض من تحقيق دخل كبير من شركات أخرى خلال عملهما فى السلك الرسمى.

وذكرت الصحيفة أن تقديراتها تشير إلى أن أصول كوشنير بلغت ما بين 179 و735 مليون دولار العام الماضى فيما بلغت أصول إيفانكا بين 55,3 و75,6 مليون دولار. وأدرجت بعض أصولهما بشكل مشترك.

وفى يوليو 2017، وهى المرة الأخيرة التى صدر فيها كشف عن وضعهما المالى، بلغ مجموع دخلهما 19 مليون دولار على الأقل من المشاريع التجارية و80 مليون دولار من العقارات وغيرها من مصادر الدخل بين يناير 2016 ومطلع 2017.