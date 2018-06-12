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سعر الريال السعودى في البنك الأهلى المصري اليوم الثلاثاء 27 رمضان

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:30 ص
سعر الريال السعودى في البنك الأهلى المصري اليوم الثلاثاء 27 رمضان
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استقر سعر صرف الريال السعودى، في البنك الأهلي المصري، خلال تعاملات البنوك اليوم الثلاثاء 12-6-2018، مسجلاً 4.75 جنيها للشراء، و4.77 جنيها للبيع، مقابل 4.74 جنيه للشراء و 4.77 جنيع للبيع 

ويشهد الريال السعودى حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الراهنة بسبب اقتراب موسم الحج والعمرة، حيث تسهد العملة السعودية اقبال كبير من المواطنين خلال هذه الفترة.
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