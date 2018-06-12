إحصائية تؤهل مصر وأوروجواي لدور الـ16 في مونديال روسيا





يستعد عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم لمتابعة مباريات كأس العالم والذي سينطلق الخميس المقبل في روسيا بمواجهة السعودية أمام البلد المضيف.

ونشرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم توقعاتها بشأنه المتأهلين عن المجموعة الأولى لكأس العالم.

وتضم المجوعة الأولى منتخبات أوروجواي ومصر والسعودية إضافة إلى روسيا.

وتوقعت شبكة "أوبتا" تأهل أوروجواي للدور الثاني بنسبة 59.1%، إضافة إلى صعود مصر بنسبة 50.7% بينما منتخب روسيا في المركز الثالث أي أنه بنسبة 46.7%، وجاء المنتخب السعودي رابعا في ذيل المجموعة بنسبة 43.5%.



