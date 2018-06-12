راغب علامة يوجه الشكر لفريق أغنية "اللي باعنا"

وجه السوبر ستار راغب علامة رسالة شكر إلى فريق عمل أغنيته الجديدة "اللي بعنا" التي طرحها منذ أيام.





وشارك راغب علامة شارك محبيه بصور تجمعه بصناع أغنية "اللي باعنا"، الشاعر محمد البوغا، الملحن محمود خيامي، الموزع مدحت خميس، مهندس الصوت هاني محروس وشقيقه المنتج خضر علامة وبتعليقه عليها كتب: "مع اصدقائي شركاء النجاح والإبداع..المحبة والشكر للجميع الملحن محمود الخيامي الشاعر محمد البوغا الموزع مدحت خميس مهندس الصوت هاني محروس المنتج خضر علامة، إشراف واستوديو ناصر الأسعد".





الجدير ذكره أن أغنية "اللي باعنا" هي من كلمات محمد البوغة، ألحان محمود خيامي، توزيع مدحت خميس وإنتاج شركة Backstage Production الخاصة بـ راغب علامة ومن المقرر طرح العمل المصوّر الخاص بها مع حلول عيد الفطر المبارك.



