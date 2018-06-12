ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

راغب علامة يوجه الشكر لفريق أغنية "اللي باعنا"

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:26 ص
راغب علامة يوجه الشكر لفريق أغنية اللي باعنا
راغب علامة
طباعة
الفجر الفني
 
وجه السوبر ستار راغب علامة رسالة شكر إلى فريق عمل أغنيته الجديدة "اللي بعنا" التي طرحها منذ أيام.

وشارك راغب علامة شارك محبيه بصور تجمعه بصناع أغنية "اللي باعنا"، الشاعر محمد البوغا، الملحن محمود خيامي، الموزع مدحت خميس، مهندس الصوت هاني محروس وشقيقه المنتج خضر علامة وبتعليقه عليها كتب: "مع اصدقائي شركاء النجاح والإبداع..المحبة والشكر للجميع الملحن محمود الخيامي الشاعر محمد البوغا الموزع مدحت خميس مهندس الصوت هاني محروس المنتج خضر علامة، إشراف واستوديو ناصر الأسعد".

الجدير ذكره أن أغنية "اللي باعنا" هي من كلمات محمد البوغة، ألحان محمود خيامي، توزيع مدحت خميس وإنتاج شركة Backstage Production الخاصة بـ راغب علامة ومن المقرر طرح العمل المصوّر الخاص بها مع حلول عيد الفطر المبارك.

المزيد عن: مزيكا سينما دراما اخر اخبار الفنانين اخر اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
باراجواي - أساسي
-
x
15:05
-
اليابان - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
18:00
-
ليتوانيا - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/12/2018 11:50:00 AM