وزير الدفاع التركي: إيران عبرت عن تأييدها للعملية التركية في شمال العراق
الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:26 ص
أسماء العزب
قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانكيلي،
إن إيران عبرت عن تأييدها للعملية التركية في شمال العراق.
وأضاف جانكيلي، اليوم الثلاثاء، في
مؤتمر صحفي: "سنبقى في شمال العراق لحين القضاء على الإرهاب تمامًا".
وأكد وزير الدفاع التركي، أن تحصينات القواعد
العسكرية شمالي العراق وصلت إلى مرحلة معينة ونستعد الآن للمرحلة التالية.
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