وزير الدفاع التركي: إيران عبرت عن تأييدها للعملية التركية في شمال العراق

قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانكيلي، إن إيران عبرت عن تأييدها للعملية التركية في شمال العراق.

وأضاف جانكيلي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي: "سنبقى في شمال العراق لحين القضاء على الإرهاب تمامًا".

وأكد وزير الدفاع التركي، أن تحصينات القواعد العسكرية شمالي العراق وصلت إلى مرحلة معينة ونستعد الآن للمرحلة التالية.