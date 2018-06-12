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وزير الدفاع التركي: إيران عبرت عن تأييدها للعملية التركية في شمال العراق

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:26 ص
وزير الدفاع التركي: إيران عبرت عن تأييدها للعملية التركية في شمال العراق
نور الدين جانكيلي
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أسماء العزب
 

قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانكيلي، إن إيران عبرت عن تأييدها للعملية التركية في شمال العراق.

 

وأضاف جانكيلي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي: "سنبقى في شمال العراق لحين القضاء على الإرهاب تمامًا".

 

وأكد وزير الدفاع التركي، أن تحصينات القواعد العسكرية شمالي العراق وصلت إلى مرحلة معينة ونستعد الآن للمرحلة التالية.

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