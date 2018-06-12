"غرفة مكة": في ذكرى بيعة ولي العهد.. أمير الشباب يخطو بالمملكة نحو مستقبل واعد ومزدهر

رفع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بمناسبة ذكرى البيعة لولي العهد.





وقال هشام بن محمد كعكي رئيس مجلس الإدارة: "بمناسبة ذكرى بيعة الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد نجدد البيعة.. لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله على السمع والطاعة وفقكم الله وسدد خطاكم. حسب صحيفة "سبق"





وأشار إلى أن سمو ولي العهد يمثل نبراسًا للشباب ليس على المستوى السعودي أو الإقليمي فحسب بل على المستوى الدولي، وهو ما أهل سموه ليكون من بين أكثر الشخصيات تأثيرًا على مستوى العالم، لما يمتاز به من كاريزما سعودية طموحة تخطو بثقة نحو مستقبل مزدهر، وقد وضع بصمات تعيد الأمجاد للأمة وفق رؤى طموحة".





وأضاف كعكي: "لقد قدم سمو ولي العهد عهدًا بالسير بخطى واثقة نحو التنمية، وقد رفع شعار الشفافية المطلقة، وحارب الفساد والتطرف، كما عمل على تشجيع الاستثمار وفتح آفاق التعاون مع العالم، ومنح شباب المملكة الكثير من الثقة للمشاركة في التنمية الاقتصادية الواعدة."





من جهة أخرى، أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة مروان بن عباس شعبان أن المشروعات التي جاءت على هدى رؤية المملكة 2030غيرت الكثير من الأفكار نحو مجد جديد لهذه البلاد المباركة بقيادتها الواعية، وخطوات غير مسبوقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – أيدهما الله- .





وأضاف: "إننا في غرفة مكة المكرمة نهنئ صاحب المبادرات الخلاقة بذكرى توليه ولاية العهد التي يتجلى فيها حب الشعب وولائه لقيادته الرشيدة، والاعتزاز بالوطن الغالي، الذي يفخر أبناؤه بنا تحقق من إنجازات تاريخية وركائز لاقتصاد قوي ووطن رقم وسط المنظومة العالمية".





واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة نايف بن مشعل الزايدي بدوره فرحة الشعب السعودي بذكرى بيعة ولي العهد أمرًا يؤكد التلاحم بين القيادة والشعب، مضيفًا: نجدد بيعتنا وثبات طموحنا كرجال أعمال للمساهمة في صناعة مستقبل بلادنا الطاهرة من خلال الرؤى البناءة لقيادتنا الرشيدة".





وسأل الزايدي الله -سبحانه وتعالي- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وأن يوفقهما لما فيه الخير وصلاح الأمة، ويمتعهما بالصحة والعافية، وأن يحفظ المملكة من كل شر، وينصر جنودنا على الحدود، ويديم علينا الأمن والاستقرار والرخاء.





فيما رفع أمين عام غرفة مكة المكرمة إبراهيم بن فؤاد برديسي أسمى آيات الولاء والتهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة مرور عام على توليه ولاية العهد.





وأكد أن ذكرى البيعة الأولى لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تأتي والمملكة تسير بخطى واثقة في إنجازات متلاحقة وغير مسبوقة ترسم الملامح المستقبلية المشرقة التي ستتحقق بإذن الله وفق استراتيجيات متوازنة رسمت خطوطها رؤية 2030 الخلاقة لمستقبل مشرق.







