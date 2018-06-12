رد فعل غريب لأسرة هنا الزاهد خلال مشاهدتهم حلقتها مع رامز جلال

كشفت الفنانة هنا الزاهد، تفاصيل الإيقاع بها في شباك مقالب الفنان المصري رامز جلال، ببرنامج "رامز تحت الصفر"، والذي يتم تصويره في روسيا.

هنا الزاهد، قالت خلال مداخلة مصورة لها مع برنامج "تفاعلكم"، والمذاع عبر فضائية "العربية" إنها لم تكن على علم بحقيقة مقلب الفنان رامز جلال، وأنه تم الاتصال بها من أجل تصوير برنامج عن الكرة، وعندما أخبرتهم بأنها لا تفهم في الكرة أكدوا لها أن البرنامج سيكون عن معلومات فنية عامة".

وأضافت أنه خلال فترة تصوير البرنامج، لم يكن لديها تصوير في أعمالها الفنية»، مؤكدة أنها لم تكن تعلم بشكل هيكتور كوبر أصلًا.

وتابعت: أن عائلتها عند مشاهدتهم للحلقة كانوا يبكون وهو ما جعلها تستعجب لأن الطبيعي أن يضحك الناس لدى رؤيتهم لمقلب رامز.

وردًا على السؤال حول غضبها من مقدمة رامز جلال، والتي يصف فيها بعض الفنانات قالت إنها لم تغضب من مقدمة رامز جلال ولم تر فيها شيئًا.