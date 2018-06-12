مبادرة توصيل الطرود إلى منازل العملاء خارج أوقات العمل الرسمي في تبوك

أطلقت مؤسسة البريد السعودي بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة مراكز الخدمة مبادرة توصيل الطرود إلى منازل العملاء خارج أوقات العمل الرسمي، والتي بدأت من يوم الخميس الماضي ٢٣ رمضان وتستمر حتى يوم ٣٠ من رمضان في بريد مدينة تبوك وعدد من المحافظات التابعة لها، وهي بريد محافظة الوجه وبريد محافظة أملج وبريد محافظة تيماء، وتهدف هذه المبادرة إلى تسليم أكبر عدد ممكن لعملاء البريد السعودي قبل عيد الفطر المبارك.





وتأتي هذه المبادرة سعياً وتسهيلاً من مؤسسة البريد السعودي لعملائها بمنطقة تبوك والمحافظات التابعة لها وستستمر حتى ليلة العيد. حسب صحيفة "سبق"







