ترامب يعلن عن محادثات جديدة بين واشنطن وبيونج يانج الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن محادثات جديدة بين واشنطن وبيونج يانج الأسبوع المقبل.

وقال ترامب، إن مناقشة تفاصيل الوثيقة ستتم في اجتماعات تبدأ الأسبوع المقبل.

وقد اختتم الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء 12 يونيو، اجتماع القمة الموسع في سنغافورة بعد الاجتماع الفردي الذي عقد قبل ذلك.

واستمر الاجتماع حوالي ساعة ونصف، وحضره بالإضافة إلى الزعيمين، كل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومتشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، أما الوفد الكوري فضم وزير الخارجية لي يون هو، ونائبه تشوي سونغ هي ونائب رئيس حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية كيم يونغ تشول، وشقيقة كيم الصغرى وكيم يو جونغ ووزير دفاع كوريا الشمالية هيون يونج شول.