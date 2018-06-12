عاجل.. القبض على طالب لنشره إجابات امتحانات الثانوية عبر جروب "واتس آب" بالشرقية

ألقت الجهات الأمنية بمحافظة الشرقية بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، القبض على طالب بالثانوية الأزهرية، بمركز أبوكبير محافظة الشرقية، لقيامه بإرسال إجابات امتحانات الثانوية العامة، أثناء انعقاد اللجان، وكونه عضو في مجموعة تدعى "ثانوية عامة 2018" على تطبيق الواتس آب.





تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية يفيدضبط "عبد الرحمن ع ع" 19 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى الأزهري، ومقيم عزبة تابعة لمنشية صديقى مركز أبوكبير، بمحافظة الشرقية، لمشاركته فى جروب يطلق عليه "ثانوية عامة 2018" لإرسال إجابات الامتحانات أثناء قيام الطلاب بأدائها داخل اللجان، وتم التحفظ عليه، وتحرر له المحضر رقم 24514 جنح أبوكبير.