ترامب يعدد مكاسبه من لقاء كيم.. ويبشر بـ"التاريخ الجديد"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "مستعدة لبدء تاريخ جديد" مع كوريا الشمالية، في أعقاب لقائه بالزعيم كيم جونغ أون في سنغافورة.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده بعد القمة مع كيم، إن الأخير أكد التزامه بنزع السلاح النووي لبيونغيانغ "بشكل يمكن التحقق منه".

وأكد الرئيس الأمريكي أن كيم تعهد أيضا بتدمير مواقع الصواريخ البالستية، التي كانت تستخدم لإجراء التجارب النووية.

إلا أن ترامب قال إن العقوبات الأمريكية المفروضة على كوريا الشمالية، ستبقى حتى تتخلى الأخيرة عن ترسانتها النووية.

وتعهد ترامب بوقف المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية.