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كارفاخال يعود لتدريبات إسبانيا تحضيرا لموقعة البرتغال

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:08 ص
كارفاخال يعود لتدريبات إسبانيا تحضيرا لموقعة البرتغال
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الفجر الرياضي
 

 عاد داني كارفاخال الظهير الأيمن للمنتخب الإسباني، مرة أخري للتدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مع ريال مدريد.


ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن كارفاخال شارك اليوم في التدريبات الجماعية للمنتخب الإسباني بشكل كامل، وهي المرة الأولي التي يتدرب فيها بعد عودته من الإصابة.


واشارت الصحيفة إلي أن كارفاخال، سيكون جاهزاً لخوض أول لقاء مع المنتخب الإسباني أمام البرتغال في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري الأبطال.


ويعد كارفخال واحد من الأسماء المميزة في تشكيلة المنتخب الإسباني تحت قيادة المدير الفني جوليان لوبتيجي.


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