كرة كأس العالم تصدم رونالدو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد الإسباني سيواجه أزمة كبيرة في مونديال روسيا 2018 الأسبوع المقبل.

وقالت صحيفة ذا صن إن شركة أديداس صممت كرة كأس العالم 2018 خصيصا لإيقاف الركلات الحرة لكريستيانو رونالدو وهو ما سيتسبب في مشاكل للدون البرتغالي.

تابعت الصحيفة أن هذه الكرة من شأنها أن تساعد حراس المرمى في روسيا ، بالإضافة إلى جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للاعبين مثل رونالدو لتسديد الركلات الحرة التي يتقنها.