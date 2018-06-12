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وكيل تعليم دمياط يتفقد لجان الثانوية العامة (صور)

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:06 ص
وكيل تعليم دمياط يتفقد لجان الثانوية العامة (صور)
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هند الشيال
 
قام السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، بتفقد لجان إمتحانات الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير الامتحانات، كما قام بمتابعة الإدارات التعليمية عبر غرفة العمليات المركزية المقامة بمديرية التربية والتعليم، حيث تابع سويلم تأمين المدارس وتواجد الملاحظين.

يذكر أن محافظة دمياط بها 9636 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى 30 لجنة امتحانية، من بينهم 3825 علمى علوم 2329 علمى رياضة و3482 أدبى، كما تم تجهيز 29 استراحة لاستقبال الملاحظين.
وكيل تعليم دمياط يتفقد لجان الثانوية العامة (صور)
وكيل تعليم دمياط يتفقد لجان الثانوية العامة (صور)
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