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ترامب: الزعيم الكوري وافق على زيارة البيت الأبيض "في الوقت المناسب"

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:04 ص
ترامب: الزعيم الكوري وافق على زيارة البيت الأبيض في الوقت المناسب
الزعيم الكوري الشمالي
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وكالات
 

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداده لزيارة كوريا الشمالية "في الوقت المناسب"، مشيرا إلى أن زعيم كوريا الشمالية وافق بدوره على زيارة واشنطن.


وقال ترامب في مؤتمر صحافي بعد توقيع وثيقة مشتركة مع زعيم كوريا الشمالية خلال لقاء تاريخي بينهما في سنغافورة "إنّه جاهز لزيارة بيونغ يانغ في الوقت المناسب"، مضيفا أن "زعيم كوريا الشمالية، وافق على زيارة البيت الأبيض "في الوقت المناسب".

 

وبالرغم من ذلك قلل ترامب من إمكانية إقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين في الوقت الراهن قائلا، "ما زال من المبكر إقامة العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية".

 

هذا وعقد صباح اليوم لقاء تاريخي بين الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي في فندق "كابيلا" بجزيرة سينتوس بسنغافورة.

 

ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول وجها لوجه بين الزعيمين وقد تخلل مصافحة تاريخية، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.


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