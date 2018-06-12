ننشر اعترافات مؤسس جروب "ثانوية عامة" لتسريب اجابة الامتحانات بالشرقية



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإلقاء ضباط مباحث أبو كبير، القبض على "عبد الرحمن.ع.ع" 19 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري، ومقيم مركز أبوكبير؛ وذلك لتأسيسه جروب يسمى"ثانوية عامة 2018" على "الواتس" وإتهامه بإرسال حلول الامتحان أثناء تأديته، وألقت الشرطة القبض عليه، وتحرر له المحضر رقم 24514 جنح أبوكبير.



اعترف الطالب المتهم بتأسيس جروب، "ثانوية عامة 2018" علي تطبيق "الواتس أب"، بأنه من قام بتأسيس الجروب لتسريب الامتحانات من خلاله، وأنه مدير الجروب.وأكد الطالب المتهم في إعترافاته أنه قام بتسريب إجابة مادة واحدة فقط من خلال الجروب، الذي يضم 174 عضو، وهي مادة التربية الدينية.