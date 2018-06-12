روسيا مستعدة لتقديم التقنيات المطلوبة ومساعدة كوريا الشمالية في تدمير أسلحتها

أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، يفغيني سيريبرينيكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا قادرة على مساعدة كوريا الشمالية وتقديم التقنيات لها لتدمير أسلحتها.

وقال سيريبرينيكوف لـ"سبوتنيك": "روسيا مستعدة لتقاسم تقنيات نزع الأسلحة مع كوريا الشمالية"، مشيرا إلى أن روسيا تملك الخبرة الضرورية لتدمير العديد من أنواع الأسلحة، بينها النووية والكيميائية.

وأفادت الوثيقة التي وقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عقب لقائهما التاريخي، اليوم الثلاثاء، في سنغافورة بالتزام كيم بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية مقابل التزام الولايات المتّحدة بأمن كوريا الشمالية.

كما تعهد ترامب ترامب بالتعاون لإحلال السلام والرخاء في شبه الجزيرة الكورية.

وانطلق لقاء الزعيمين التاريخي في الساعة 01:15 بتوقيت غرينيتش في فندق "كابيلا" بجزيرة سينتوس، حيث يجتمع ترامب وكيم جونغ أون وجها لوجه لأول مرة، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.