تعزيزات عسكرية يمنية باتجاه مدينة الحديدة

وصلت تعزيزات كبيرة للقوات الموالية للحكومة اليمنية باتجاه مدينة الحديدة (غرب) التى يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، بحسب ما اعلنت مصادر عسكرية يمنية الثلاثاء.

وبعد تراجع حدة المعارك الاثنين، بدأت القوى الثلاث التى تؤلف "المقاومة اليمنية" بارسال تعزيزات هامة من الرجال والمعدات إلى خط المواجهة الرئيسى الذى يبعد اربعين كيلومترا جنوب الحديدة، بحسب المصادر.

ويعتبر ميناء مدينة الحديدة المدخل الرئيسى للمساعدات المتجهة الى المناطق الواقعة تحت سلطة الحوثيين فى البلد الفقير. لكن التحالف يرى فيه منطلقاً لعمليات عسكرية يشنّها الحوثيون على سفن فى البحر الأحمر.