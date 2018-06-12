"القوات اللبنانية" ترد على قاسم سليماني

علق حزب "القوات اللبنانية" على تصريحات لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، تحدث فيها عن تحول "حزب الله" اللبناني من "حزب مقاوم" إلى "حكومة مقاومة" بفوزه بـ 74 مقعدا برلمانيا.





ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية عن مصادر في حزب "القوات اللبنانية" بزعامة سمير جعجع قولها إن أفضل رد على ما قاله سليماني هو ما صرح به النائب محمد رعد، خصوصا لجهة أنّه لا توجد أي أكثرية، وأن الأولوية في المرحلة السياسية المقبلة هي لاعتماد القانون وتنفيذه. حسب ما نقلت "روسيا اليوم"





ووصفت المصادر موقف سليماني بأنه "من خارج السياق"، فضلا عن أنّه لم يصدر عن "حزب الله"، لا عن أمينِه العام ولا عن كتلة "الوفاء للمقاومة" أي موقف يدّعي أن الحزب يملك 74 نائبا.





وكان رعد قد لفت إلى "أن وضع المجلس النيابي بتكتلاته وموازين القوى فيه قد تغيّر بعد الانتخابات بنحو واضح وجلي، ولم يعد هناك فريق يستطيع أن يمتلك الأكثرية الدائمة لمقاربة القوانين والاقتراحات والمشاريع".





وأكّد رعد أنّ "الأكثرية أصبحت متجولة بحسب أهمّية القوانين والاقتراحات، وهذا ما يتيح لنا فرصة أن نعطّل كثيراً من القوانين التي تضرّ بمصلحة البلاد، وندفع في اتجاه إقرار كثير من القوانين التي تحفظ مصالح العباد والمواطنين"، وأضاف: "نحن نشهد بعض الإشكالات التي تحصل بين المسؤولين والقوى السياسية، لذا نقول للجميع إن اعتماد القانون وتنفيذه هو الذي يحل كل الإشكالات التي تقعون فيها".



