رئيس امتحانات الثانوية العامة: ضبط الطالب الذي سرب امتحان الإنجليزي.. وآخر حاول الغش بالقاهرة
الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 09:50 ص
ريم
صرح أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوصل الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إلى الطالب الذي نشر أجزاءً من أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية وضبطه بمحافظة كفر الشيخ .
وأضاف المتحدث، أن الطالب سرب الامتحان، بعد مرور الوقت بـ٢٥ دقيقة، كما تم ضبط الطالب الذي قام بمحاولة للغش بمحافظة القاهرة.
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