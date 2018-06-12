واتفورد يدخل حلبة الصراع على ضم "تريزيجيه"

يراقب نادي واتفورد الإنجليزي محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر وفريق قاسم باشا التركي في كأس العالم 2018 بروسيا.

وأرسل واتفورد مندوبًا إلى مونديال روسيا لمتابعة تريزيجيه تمهيدًا لضمه عقب انتهاء مباريات المونديال في ظل منافسة شرسة من ليستر سيتي وإيفرتون الإنجليزيين على الظفر بالصفقة.

ويستعد تريزيجيه صاحب الـ23 عامًا للمشاركة مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم بعد غياب 28 عامًا بعد أن قدم موسمًا رائعًا مع قاسم باشا إذ سجل 19 هدفًا وصنع 8 أهداف.



