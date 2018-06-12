للعروس.. تعرفي علي أفضل المنظفات للتخلص من حب الشباب

تشكل حبوب الشباب خطرا علي أحلام العروس بالظهور بإطلالة مميزة لا تنسي في ليلة الزفاف، وللتخلص من حبوب الشباب قبل ليلة العمر، نقدم لك اليوم أفضل المنظفات حسب نوع بشرتك.





للبشرة الحساسة.. Ren Evercalm Gentle Cleansing Milk:



كريم غني ينظف البشرة من الأعماق دون أن يجردها من رطوبتها الأساسية، خال من الكحول والبرابينز والسلفات والعطور الصناعية التي تلهب البشرة الحساسة. تحتوي التركيبة على الأحماض الدهنية الأساسية أوميغا ٣ و٧ التي تقوي الطبقة الخارجية من الجلد بالإضافة إلى مستخلصات البابونج ونبات الكاليندولا التي تلطف الجلد وتخفف الاحمرار.





للبشرة الجافة.. Neutrogena Deep Clean Creamy Wash:



يذوب هذا الكريم ويتغلغل داخل المسام ليزيل الأوساخ والمكياج من داخلها ليكشف عن بشرة ناعمة تتوهج من الداخل.



للبشرة الدهنية.. Clinique Liquid Facial Soap Mild:



سائل لطيف ينظف البشرة بلطف وبدون أن يجففها. كما أنه يحمي الخلايا ضد آثار التلوث البيئي لتبقى البشرة شبابية ونضرة.





للبشرة الناضجة.. Dermalogica MediBac Clearing Skin Wash:



تحتاج البشرة الناضجة إلى التقشير اليومي الخفيف، استخدمي المنظف المعزز بالأحماض الطبيعية مثل الساليسيليك صباحًا ومساءًا.

